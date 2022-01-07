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    15:38, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Детские сады в Костанайской области работают полный день

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Костанайского областного управления образования Зауре Байменова выступила на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила руководитель профильного ведомства, с введением чрезвычайного положения зимние каникулы костанайских школьников продлены до 16 января. 17 января они должны приступить к занятиям в штатном режиме.

    «Для учащихся колледжа каникулы продлены до 23 января, 24 января для студентов начнется уже второй семестр. Детские сады продолжат работу в штатном режиме в формате полного рабочего дня», - сообщила Зауре Байменова.

    Также ведомство обращается к родителям с просьбой внимательно следить за местонахождением своих детей.

    «Просим вас с пониманием отнестись к безопасности детей, находится на постоянной связи с ними. Не отпускать детей одних в места скопления людей, такие как ТРЦ, кинотеатры, открытые катки, спортивные центры», - отметила руководитель управления образования.

    В ведомстве также просят сообщать обо всех нестандартных ситуациях классным руководителям, администрации школ, детских садов и колледжей.

    Теги:
    Костанайская область Образование ЧП-2022
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