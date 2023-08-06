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Детские сады в Карагандинской области не прошли госаттестацию

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Августа 2023, 23:01
Детские сады в Карагандинской области не прошли госаттестацию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Такие предварительные данные озвучил департамент по обеспечению качества в сфере образования. Какие основные нарушения выявлены, есть ли перспективы развития у частных дошкольных организаций и что происходит с кадровым потенциалом в сфере дошкольного образования - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Необходимость аттестации государственных и частных дошкольных организаций назрела давно. Специалисты вносили поправки в законодательство. Из изменений в прохождении самой аттестации – электронный формат подачи. Главное условие - данные по самооценке. Пожалуй, это главный собирательный документ, на основе которого делают выводы. Вся информация о детских садах должна не только размещаться в интернете, но и соответствовать реальности. Сопоставляют данные с национальной образовательной базой данных, порталом е-лицензирования.

Всего по Карагандинской области 256 государственных и частных садов. В прошлом году госаттестацию проходили 57. Тогда из частных садов проверку прошел детский сад «Аккерке». В этом году проверят 39 садов.

Все зависит от того, как они предоставляют самооценку.

Из 39 дошкольных организаций, в 19-ти проведена аттестация, но к сожалению, никто не прошел ее. Они не аттестованы за несоответствие рабочих планов типовому плану, несоответствие наполняемости детей в группе. Организации дошкольного образования не оснащены необходимым оборудованием, мебелью и учебными пособиями для развития детей», - говорит руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Шынар Акпарова.

Частные детские сады Шахтинска начали проверять с августа. Главным наставником по прохождению госаттестации назначена Светлана Ударцева. Ее опыт известен в дошкольной среде. В свои 71 она успешно руководит ясли-садом «Салтанат» в Шахтинске. Он один из лучших в области.

Под ее руководством частные сады приводят документацию в порядок. Проведена большая работа. Однако, по словам Светланы Ударцевой, этого недостаточно для успешного прохождения аттестации.

«Самая главная проблема, на которую я не могу повлиять - это кадры, качественный состав кадров. Практически в каждом частном саду есть педагоги, не соответствующие своему профилю. Нет системы аттестации педагогов, это влияет на зарплату, отсюда нет мотивации, у педагогов этой системы нет», - говорит она.

Она убеждена, госаттестация нужна и проводить ее нужно регулярно. Тогда качество услуг в садах будет повышаться. Профессию воспитателя считает самой важной, переживает за кризис кадрового потенциала. Несмотря на то, что 4 года подряд педагогам повышали зарплату, интереса к профессии нет.

«Я приветствую наше правительство в том, что они выполнили обещание и 4 года подряд повышали заработную плату педагогам дошкольного воспитания, уже было понятно, что нужно начинать с этой позиции, но конечно много упущено и сейчас мы как зернышко в стоге сена ищем педагогов», - говорит Светлана Ударцева.

По Карагандинской области 94 частных детских сада, в самой Караганде - 61. Они охватывают большое количество детей. Председатель Карагандинской ассоциации непрерывного образования Гульнара Сейсембекова говорит, что одна из главных причин непрохождения аттестации – разные возможности с размещением информации в интернете. Содержать сайты, особенно для небольших частных садов, очень дорого, а без них к аттестации не допускают.

«Мы бы хотели, чтобы информация о частных садах размещалась на том же сайте, где размещены все госсады. По площади идет разночтение между министерствами. Вот, например, СЭС выдает заключение по площади, которая позволяет набирать до 30 детей в группу, а в госсадах детей должно быть не более 25», - поясняет Гульнара Сейсембекова.

Если интерес к профессии в госсадах возрождается, во многих частных садах нет. Причина - разная оплата труда. По ее словам, огромную роль играет позиция собственника. Тот, кто хочет развиваться и иметь наполняемость детей, всегда будет переживать за качество.

«Метод подушевого финансирования идет одинаковый и в госсадах и в частных садах, поэтому мы ждем очередное повышение в сентябре, это зависит и от предпринимателей, будут ли они повышать», - добавила она.

Аттестация продлится до 2026 года. Пройдет поэтапно. При выявлении нарушений на исправление дают год. При повторном выявлении нарушений остановка деятельности до полного устранения.

Карагандинская область   Образование   Регионы Казахстана   Педагоги   Караганда   Дети  
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