Детские сады, полив, качество строительства – какие вопросы волнуют жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Диалог жителей Жамбылской области с главой региона состоялся в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима области, Бердибек Сапарбаев в связи с карантинными ограничениями провел онлайн-прием граждан.

Вышедшая на связь из села Бурыл Байзакского района предпринимательница Айнур Дарменбаева недавно открыла швейный цех, она выразила благодарность акиму области за поддержку.

Житель села Теренозек района Т.Рыскулова Тлеухан Азимбаев поднял земельный вопрос. Попросила поддержки приступившая к строительству детского сада жительница села Каракемер этого же района.

Таразец Нургали Казыбекулы поделился планами по открытию на месте кафе детского сада, и эта инициатива нашла отклик у главы региона. Бердибек Сапарбаев поручил управлению образования оказать содействие.



Во время приема поднимались и такие вопросы, как качество используемых в строительстве материалов, состояние водохранилищ, увеличение площади поливных земель. Кроме того, обсуждена тема улучшения работы инватакси в регионе.

Аким области ответил на каждый вопрос, дал соответствующие поручения по поднятым проблемам.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что решение рассмотренных вопросов будет на постоянном контроле, а профильным управлениям даны соответствующие поручения, пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.