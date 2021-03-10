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    17:15, 10 Март 2021 | GMT +6

    Детские сады переходят на штатный режим работы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ- В Северо-Казахстанской области детские дошкольные организации будут работать в обычном режиме, передает корреспондент МИА Казинформ.
    Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Асет Жуматаев.
    С 10-го марта детские сады будут работать без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц.
    Что касается школ, то обучение в традиционном формате возможно в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек.
    Напомним, в регионе с 1-го марта обучаются в комбинированном формате учащиеся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно. Численность детей в классах не более 25 человек.
    В комбинированном формате в течение 6 дней недели учатся выпускные классы: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. При этом должно быть не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет».
    Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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