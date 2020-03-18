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Детские площадки дезинфицируют в Алматы

18 Марта 2020 14:54
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Детские площадки дезинфицируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы организована работа по дезинфекции урн, детских игровых спортивных площадок в парках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день в связи с введением режима ЧП городскими коммунальными службами организовано круглосуточное дежурство. Производятся работы: мойка дорог, тротуаров, также пешеходных зон общей площадью более 29 млн кв. м», - сказал в ходе онлайн брифинга заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.

Кроме того, организована работа по дезинфекции уличных урн, детских игровых спортивных площадок в парках, скверах и других местах общего пользования, производится вывоз ТБО согласно графику, ведется работа по дезинфекции контейнерных площадок и контейнеров, после выгрузки отходов спецтехника, мусоровозы, также подвергаются дезинфекции.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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