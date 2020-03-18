Детские площадки дезинфицируют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы организована работа по дезинфекции урн, детских игровых спортивных площадок в парках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день в связи с введением режима ЧП городскими коммунальными службами организовано круглосуточное дежурство. Производятся работы: мойка дорог, тротуаров, также пешеходных зон общей площадью более 29 млн кв. м», - сказал в ходе онлайн брифинга заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.
Кроме того, организована работа по дезинфекции уличных урн, детских игровых спортивных площадок в парках, скверах и других местах общего пользования, производится вывоз ТБО согласно графику, ведется работа по дезинфекции контейнерных площадок и контейнеров, после выгрузки отходов спецтехника, мусоровозы, также подвергаются дезинфекции.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
- В Алматы учителям и воспитателям на время карантина сохранят зарплату
- Как вернуть деньги за неоказанные услуги предпринимателями
- Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы
- Алматинцев попросили собирать медотходы в отдельные пакеты
- ОАЭ приостанавливают действие безвизового режима
- Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана