Детские оздоровительные лагеря готовят к открытию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовят к открытию детские оздоровительные лагеря. Будут ли они работать – зависит от эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете Петропавловска руководитель отдела образования Динара Ракишева сообщила, что открытие сезона планируют на 17 июня. Всего рассчитывают на пять сезонов. Последний начнется 17 августа. Стоимость путевки составит 30 тысяч тенге.

Сейчас места отдыха готовят к приему детей. Запланированы мероприятия по дезинфекции, защитной обработке и подготовке персонала. Решается вопрос о сдаче ПЦР-тестов и вакцинации.

Два городских лагеря «Достык» и «Ак кайын» с 2017-го года находятся в доверительном управлении. Члены общественного совета поинтересовались, какую работу проделали за эти годы управляющие. По словам Д. Ракишевой, отремонтировали два корпуса, столовую, заменили окна, водоснабжение, отремонтировали подъездные пути к лагерю «Ак кайын», в корпусах частично заменили пол, очистили скважины.

Члены общественного совета считают, что этого недостаточно. Существенных изменений в лагерях не произошло, они словно застыли в советском периоде и далеки от современности.

Говорили на общественном совете и об установке в лагерях бассейнов. Это гораздо безопаснее, нежели купание детей в реке. Член общественного совета Владимир Козлов отметил, что в Петропавловске есть организации, которые могут построить бассейн в детском лагере за 1,5 млн тенге. Возможно, помочь управляющим компаниям в этом вопросе может и государство.

Вопрос этот общественный совет включит в рекомендации.