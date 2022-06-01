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Детские лагеря обязаны получить санитарное заключение - Минздрав
1 Июня 2022 13:13

Детские лагеря обязаны получить санитарное заключение - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детские оздоровительные лагеря обязаны получать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии. Об этом сегодня на заседании Правительства предупредила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период летних каникул Комитет санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет надзор за детскими оздоровительными лагерями. На сегодняшний день планируется открыть 234 загородных оздоровительных лагеря. Они обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии. Сейчас только 30 лагерей получили заключение», - сказала министр.

По словам Ажар Гиният, перечень оздоровительных организаций, получивших заключение, будет еженедельно размещаться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля для сведения родителей.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований.

Автор:
Корреспондент
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