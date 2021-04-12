Детские костюмы начали шить в павлодарской колонии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В колонии Павлодара наладили выпуск детской одежды. Восемь осуждённых в швейном цехе промзоны учреждения АП-162/4 строгого режима уже сшили 58 костюмов из флиса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В учреждении максимальной безопасности АП-162/4 начали шить детские костюмы. На территории промышленной зоны расположен швейный цех, в котором трудятся восемь осуждённых», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

По данным ДУИС, недавно им поступил заказ на пошив флисовых детских костюмчиков, после чего они сшили 58 костюмов и направили их заказчику.

«Заказчик остался доволен продукцией. Костюмы сшиты из флиса: он мягкий для нежной детской кожи, не вызывает раздражения; швы выполнены качественно, - рассказал осуждённый. - Размерный ряд был широким: от двух до десяти лет».

Кроме того, в швейном цехе колонии по заказу сшили более 40 демисезонных курток для мальчиков.

«На территории промышленной зоны учреждения расположено производство пяти ИП и ТОО, в которых трудятся более 90 осуждённых. За выполненную работу они получают заработную плату, - отметил начальник учреждения, Ержан Шалгынбаев. - На полученные средства они имеют возможность погасить исковые задолженности, отправлять семье или приобретать предметы первой необходимости в магазине при учреждении».

В промзоне колонии налажен выпуск металлических конструкций, бетонных плит, изделий из дерева и многого другого, добавили в пресс-службе, подчеркнув, что осуждённые заинтересованы в трудоустройстве, потому что наличие занятости указывается в характеристике при подаче материала в суд для замены наказания или досрочного освобождения.





Фото ДУИС по Павлодарской области.