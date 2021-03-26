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    18:10, 25 Март 2021 | GMT +6

    Детские игровые площадки в национальном стиле предложил школьник из Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Детские дворовые площадки в национальном стиле предложил создать школьник из Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИШ города Кокшетау.

    Юный изобретатель - ученик 9-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Мират Жумагул - сконструировал макет будущего Кокшетау. Школьник представил свою работу на конкурсе «Моя малая Родина» и удостоился призового места.

    «Конкурс был проведен в рамках реализации статьи Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» республиканским научно-практическим центром «Дарын». Согласно требованиям конкурса, участники должны были выбрать одну проблему и найти пути решения», - рассказали в пресс-службе НИШ города Кокшетау.
    «Мы долго выбирали проблему. Рассматривали несколько вариантов, но в конце концов остановились на детских игровых площадках, так как считаем, что ребенок с детства должен видеть и знать национальный стиль, игры и.т.д. Макет сделали в течение двух недель. Мне в этом помогли учителя географии и истории Зауре Калиева, Гульжан Жаниенова и Амангельды Калымтаев», - поделился Мират.
    Игровые площадки в национальном стиле обязательно понравятся как детям, так и взрослым, считает мальчик.




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