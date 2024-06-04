Детские игры закончились вызовом спасателей в Павлодаре

В Павлодаре в кольце на детской площадке застрял ребенок. Сам мальчик из западни выбраться не смог. На помощь ему подоспели прохожие, которые и вызвали спасателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Звонок поступил около 17.00.

— 3 июня в 16:58 поступило сообщение о том, что ребенок застрял в игровом металлическом кольце на детской площадке в Павлодаре, на улице Максима Горького. О происшествии сообщили прохожие, которые сначала пытались достать ребенка самостоятельно, — сообщили в ДЧС региона.

На место прибыли пять сотрудников ДЧС. Кольцо перекусили гидравлическим инструментом, ребенок не пострадал, обошлось без травм.