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    21:05, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Детские игры закончились вызовом спасателей в Павлодаре

    Детские игры закончились вызовом спасателей в Павлодаре
    Фото: ДЧС региона

    В Павлодаре в кольце на детской площадке застрял ребенок. Сам мальчик из западни выбраться не смог. На помощь ему подоспели прохожие, которые и вызвали спасателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Звонок поступил около 17.00.

    — 3 июня в 16:58 поступило сообщение о том, что ребенок застрял в игровом металлическом кольце на детской площадке в Павлодаре, на улице Максима Горького. О происшествии сообщили прохожие, которые сначала пытались достать ребенка самостоятельно, — сообщили в ДЧС региона.

    На место прибыли пять сотрудников ДЧС. Кольцо перекусили гидравлическим инструментом, ребенок не пострадал, обошлось без травм.

    Теги:
    ДЧС Павлодар Дети Спасатели
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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