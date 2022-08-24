Детские дома стали центрами поддержки детей и семьи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Все детские дома Акмолинской области трансформировались в центры поддержки детей и семьи. Об этом на прошедшем брифинге сообщила координатор ресурсного центра «Дом мамы», руководитель общественного фонда «Демеу сенім» Куралай Джумабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конечно, многие зададутся вопросом – что поменялось со сменой названия?

«За эти три года у нас происходила трансформация детских домов, Акмолинская область участвует в пилотном проекте. Если детский дом отвечал лишь за содержание и пребывание ребенка, то сегодня центры поддержки детей и семьи имеют больший штат социальных работников. Это будет соцслужба, которая обеспечит ребенку то, что ему необходимо, то есть семью. Они будут работать с биологическими и приемными семьями, чтобы эти дети все-таки воспитывались в семье», - пояснила К. Джумабекова.

Спикер привела в пример недавний случай, когда акмолинка, у которой забрали детей, была восстановлена в правах. Сегодня дети из патронатной семьи возвращаются к ней. Таким же образом центр будет работать с каждым ребенком, искать его родственников, чтобы они все-таки могли в дальнейшем участвовать в воспитании малыша. Если же контакт с родственниками не получается, ребенка знакомят с альтернативной приемной семьей.

«Еще один пилотный проект – фостерная семья. Со следующего года его введут на законодательном уровне. Сегодня у нас 20 фостерных семей по Акмолинской области, которых будут обучать и подготовят к тому, что дети, которым нужна временная адаптация, будут устраиваться в эти фостерные семьи. Таким образом, я думаю, мы сократим численность детей, которые остались без попечения родителей, и детей-сирот», - пояснила К. Джумабекова.

Приемные семьи, по словам женщины, на сегодняшний день неохотно берут детей с инвалидностью, ведь с ними много работы.

«Теперь такие семьи получат дополнительную поддержку. Если приемная семья берет инвалида-ребенка, то наш фонд обеспечит сопровождение, мы выделяем 20 МРП ежемесячно на развитие этого ребенка. Также мы обеспечиваем его лечение и операции», - добавила К. Джумабекова.

Отметим, что сама К. Джумабекова – приемная мама, воспитывающая 11 детей. Скоро их ряды пополнят два брата, один из которых имеет заболевание.