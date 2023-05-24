Детские центры, лагеря и пришкольные площадки: как проведут лето акмолинские школьники

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Всеми формами оздоровления и отдыха в текущем году в Акмолинской области будет охвачено 109 900 детей или 83,8%. Об этом сообщила на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На текущий момент в области насчитывается 131 045 школьников 1-10 классов, из них 17 508 детей - из социально уязвимых слоев населения, 397 детей состоят на учетах в ювенальной полиции, 400 школьников на внутришкольных учетах, 878 несовершеннолетних воспитываются в неблагополучных семьях. Таким образом, порядка 19 тысяч детей находятся в зоне риска и в первую очередь будут охвачены мероприятиями по отдыху и занятости в летний период. Наибольшее количество детей из «зоны риска» насчитывается в Бурабайском, Коргалжынском, Целиноградском, Шортандинском районах и Кокшетау.

«Организация летнего отдыха детей будет проводится по трем направлениям. Загородный отдых будет реализован на базе 13 детских оздоровительных центров: 8 государственных и 5 частных. Государственные лагеря будут вести работу в Атбасарском, Аккольском, Зерендинском, Бурабайском, Ерейментауском, Сандытауском районах и Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Частные лагеря расположены в Бурабайском и Зерендинском районах. Общая проектная мощность 13 загородных лагерей составляет 2150 мест в сезон, всего в течение лета будет организовано 6-7 смен, продолжительностью 7-10 дней», - поделилась спикер.

По словам Б. Дюсеновой, средняя стоимость путевки в государственные лагеря составляет 35-105 тысяч тенге, в частные – 90 -110 тысяч тенге. В текущем году стоимость путевки выросла на 20-25% по сравнению с 2022 годом.

Фото: РСК Акмолинской области

В течение лета в загородных лагерях области и республики планируется охватить порядка 12 700 акмолинских школьников. При этом 1500 школьников будут отдыхать на бесплатной основе.

«На приобретение путевок из фонда «всеобуч» запланировано порядка 85,5 млн тенге для детей из социально-уязвимых слоев населения. Дефицит бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей в загородных лагерях составляет 1 млн 280 тысяч тенге. Дополнительно в летний период посетят филиалы республиканского центра «Балдаурен» 450 школьников области», - отметила Б. Дюсенова.

Кроме того, 150 детей из социально уязвимых групп с 5 июня будут оздоровлены на базе ДОЦ «Звездный». Совместно с Министерством Просвещения проработан вопрос об организации бесплатного отдыха для 640 школьников 5-8 классов из сельской местности Акмолинской области из средств фонда «Қазақстан халқына». Это отличники учебы и победители творческих и интеллектуальных конкурсов и фестивалей. Таким образом, предварительно только 2100 школьников из социально уязвимых слоев будут охвачены загородным отдыхом.

«Дополнительно к загородному отдыху с 5 июня будут организованы при школах 217 пришкольных площадок с питанием с участием 34 200 детей и 286 пришкольных площадок без питания с участием 35 700 школьников. Питание в пришкольном лагере для детей из социально уязвимых слоев предоставляется посредством госуслуги, остальные дети питаются за счет оплаты родителей», - отметила выступающая.

Всего всеми формами оздоровления и отдыха в текущем году в Акмолинской области будет охвачено 109 900 детей или 83,8%.

В рамках проведения мероприятий, посвященных 25-летию столицы, будет организован выезд 50 детей из социально уязвимых слоев населения на экскурсию в город Астану.

«На территории Акмолинской области до конца 2026 года запланировано открытие трех загородных лагерей. Это круглогодичный лагерь в Сандыктауском районе путем реорганизации и два сезонных лагеря путем восстановления в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области и Есильском районе. Ведутся работы по открытию круглогодичного лагеря в Сандыктауском районе на базе Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации с проектной мощностью 100 мест в сезон. Лагерь будет вести работу в течение каникулярного периода и принимать школьников от 7 до 16 лет по программам отдыха и оздоровления. В течение года на базе лагеря будет организовано 10 смен. Открытие запланировано на 2023 год», - резюмировала спикер.