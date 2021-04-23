Детские аттракционы и аквапарк будут работать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 25 апреля вступит в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Асета Жуматаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С понедельника, 25 апреля, в регионе разрешили проведение поминок с заполняемостью до 30%, но не более 50 человек, спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20% посадочных мест.

Разрешается деятельность религиозных объектов при заполняемости не более 30%. При этом сохраняется запрет на проведение жұма намаза, коллективного богослужения, коллективных мероприятий.

Деятельность объектов культуры ограничивается участием в репетициях не более 50 человек. Театры, кинотеатры, концертные залы могут работать с заполняемостью не более 30% посадочных мест.

Начнут работать детские дошкольные организации без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц.

По воскресеньям разрешена деятельность общественных бань, саун.

Разрешается работа бильярдных при заполняемости не более 30%, детских развлекательных центров, аттракционов на открытом воздухе, аквапарка при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Не менее 30% сотрудников при штатном расписании более 15 единиц должны оставаться на дистанционной форме работы.

С 26 апреля в регионе внедрят проект Ashyq.

С 21 апреля Северо-Казахстанская области находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса.