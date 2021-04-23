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    15:43, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Детские аттракционы и аквапарк будут работать в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 25 апреля вступит в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Асета Жуматаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С понедельника, 25 апреля, в регионе разрешили проведение поминок с заполняемостью до 30%, но не более 50 человек, спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20% посадочных мест.

    Разрешается деятельность религиозных объектов при заполняемости не более 30%. При этом сохраняется запрет на проведение жұма намаза, коллективного богослужения, коллективных мероприятий.

    Деятельность объектов культуры ограничивается участием в репетициях не более 50 человек. Театры, кинотеатры, концертные залы могут работать с заполняемостью не более 30% посадочных мест.

    Начнут работать детские дошкольные организации без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц.

    По воскресеньям разрешена деятельность общественных бань, саун.

    Разрешается работа бильярдных при заполняемости не более 30%, детских развлекательных центров, аттракционов на открытом воздухе, аквапарка при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

    Не менее 30% сотрудников при штатном расписании более 15 единиц должны оставаться на дистанционной форме работы.

    С 26 апреля в регионе внедрят проект Ashyq.

    С 21 апреля Северо-Казахстанская области находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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