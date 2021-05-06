Детская мечта о службе в органах внутренних дел сбылась – сержант Берик Умурзаков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня немало молодых людей, самоотверженно трудящихся на службе в органах внутренних дел. Один из них сотрудник полиции управления специализированной службы охраны города Алматы Берик Умурзаков. В начале этого года он задержал по «горячим следам» вооруженных грабителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший сержант полиции Берик Умирзаков в органах внутренних дел служит с апреля 2016 года, в занимаемой должности полицейского Управления специализированной службы охраны города Алматы с марта 2019 года. За все годы работы в правоохранительной сфере Берик Умирзаков успел показать свой профессионализм. Порученные задания и поставленные задачи он выполняет качественно и в срок.

«Я пришел в эту отрасль в 2016 году. Это была моя детская мечта. Мне пришлось постараться, чтобы стать обладателем этой профессии. Занимался спортом, много читал. Еще в школе я любил смотреть фильм о сотрудниках органов внутренних дел. Эта профессия воспитывает быть честным, ответственным, отзывчивым, патриотом», - рассказал он.

Берик Умурзаков сегодня работает на охране одного из стратегических объектов Алматы - теплоэлектростанции.

«Я охраняю важный объект. Мне выпала большая ответственность. Поэтому считаю своей главной задачей охрану вверенного мне учреждения», - говорит старший сержант.

24 февраля этого года вне службы, Берик Умурзаков направляясь к своему другу, обратил внимание на двух подозрительных мужчин, выбегающих из неизвестного ему дома. Он вместе с соседом начал преследовать преступников. В ходе преследования автомашина злоумышленников была прижата к обочине и остановлена. Берик Умурзаков применив приемы борьбы, задержал одного из подозреваемых и позвонил по номеру «102». Задержанный был передан прибывшему экипажу патрульной полиции.

Как стало известно, преступники незаконно проникли в дом, похитили оттуда несколько ценных вещей и скрылись.

«В то день я пришел с работы. В какой-то момент я заметил подозреваемых, выходящих из дома потерпевшей. Я тут же вошел в открытую дверь частного дома. Одна женщина попросила помочь. Она сказал, что их ограбили. Не раздумывая, я пошел следом за подозреваемыми. За несколько минут я успел перехватить одного из преступников, сбежавшего в сторону, преграждая дорогу автомобилю, из которого уходили грабители. Как выяснилось позже, этот гражданин был ранее судим за аналогичные преступления. Подозреваемые вскрыли сейф в спальне и похитили оттуда газовый пистолет калибра 9 мм»,- рассказал он.

Берик Умурзаков не считает это подвигом.

«Да, я помог задержать преступников. Но я не считаю это подвигом. Это мой гражданский долг и обязанность», - поделился герой.

Напомним, сегодня Глава государства вручил ордена и медали военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.