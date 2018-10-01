Детская интернет-зависимость - тема беседы на «Хабаре»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На телеканале «Хабар» сегодня состоится интересная беседа о детской интернет-зависимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для детей наиболее характеры три формы интернет-зависимости: игровая зависимость - пристрастие к онлайн-играм; зависимость от соцсетей - пристрастие к виртуальным знакомствам и общению онлайн, постоянное общение в форумах, чатах, социальных сетях в ущерб живому общению; онлайн-серфинг - бесконечный поиск информации без определенной цели и смысла», - об этом будут беседовать ведущая ток-шоу «Давайте говорить» Айгуль Мукей и руководитель Центра детской безопасности «Ангел» Алия Адамбаева.

В наше время родители должны понимать, когда ребенок просто проводит свободное время в Сети, а когда он стал интернет-зависимым. И как сбалансировать ребенка в 21-м веке между потребностью быть гаджето-образованным и здоровым.

Смотрите ток-шоу «Давайте говорить» на телеканале «Хабар» сегодня в 15:00.