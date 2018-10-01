Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 12 °С
Алматы: 16 °С
USD 372.17 EUR 426.21
RUB 5.59 CNY 53.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Детская интернет-зависимость - тема беседы на «Хабаре»

10 Октября 2018 14:24 139
Поделиться:
Детская интернет-зависимость - тема беседы на «Хабаре»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На телеканале «Хабар» сегодня состоится интересная беседа о детской интернет-зависимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для детей наиболее характеры три формы интернет-зависимости: игровая зависимость - пристрастие к онлайн-играм; зависимость от соцсетей - пристрастие к виртуальным знакомствам и общению онлайн, постоянное общение в форумах, чатах, социальных сетях в ущерб живому общению; онлайн-серфинг - бесконечный поиск информации без определенной цели и смысла», - об этом будут беседовать ведущая ток-шоу «Давайте говорить» Айгуль Мукей и руководитель Центра детской безопасности «Ангел» Алия Адамбаева.

В наше время родители должны понимать, когда ребенок просто проводит свободное время в Сети, а когда он стал интернет-зависимым. И как сбалансировать ребенка в 21-м веке между потребностью быть гаджето-образованным и здоровым.

Смотрите ток-шоу «Давайте говорить» на телеканале «Хабар» сегодня в 15:00.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив