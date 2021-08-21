Детская игровая площадка открылась в одном из районов Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в поселке Шортанды состоялось открытие детской игровой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
На церемонии открытия объекта аким Шортандинского района Гайдар Касенов подчеркнул, что одной из основных задач местных исполнительных органов является забота о подрастающем поколении.
«Сегодня в районе создаются все необходимые условия для комфортного проживания жителей. Во всех сельских округах и поселках проводится большая работа по улучшению инфраструктуры. В районном центре, селах Дамса, Научный, Бозайгыр, Новокубанка в этом году введены в эксплуатацию детские площадки», - отметил руководитель региона.
Как сообщили в акимате района, в поселке Шортанды, в котором проживает около 7000 человек, до конца августа планируется открыть еще одну детскую игровую площадку.
К слову, в юбилейный год в районах и городах области введено в эксплуатацию около 20 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. До конца этого года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.
- 81 проект реализуют в рамках ГЧП в Акмолинской области
- Несанкционированные свалки ликвидируют в Акмолинской области
- В Акмолинской области обсудили достижения страны за 30 лет Независимости
- В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения
- Технику на 1,4 млн тенге украл из школы охранник в Кокшетау
- Угонщики квадроцикла оказали сопротивление полицейским
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана