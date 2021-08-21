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Детская игровая площадка открылась в одном из районов Акмолинской области

21 Августа 2021 15:25
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Детская игровая площадка открылась в одном из районов Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в поселке Шортанды состоялось открытие детской игровой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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На церемонии открытия объекта аким Шортандинского района Гайдар Касенов подчеркнул, что одной из основных задач местных исполнительных органов является забота о подрастающем поколении.

«Сегодня в районе создаются все необходимые условия для комфортного проживания жителей. Во всех сельских округах и поселках проводится большая работа по улучшению инфраструктуры. В районном центре, селах Дамса, Научный, Бозайгыр, Новокубанка в этом году введены в эксплуатацию детские площадки», - отметил руководитель региона.

Как сообщили в акимате района, в поселке Шортанды, в котором проживает около 7000 человек, до конца августа планируется открыть еще одну детскую игровую площадку.

К слову, в юбилейный год в районах и городах области введено в эксплуатацию около 20 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. До конца этого года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.


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#Акмолинская область   #Религия   #30 лет Независимости  
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