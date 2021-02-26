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    10:01, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Детская библиотека имени Ивана Крылова открылась после модернизации в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, чем смогут заниматься дети в обновленной библиотеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в Instagram аким мегаполиса написал , что в городской детской библиотеке имени Ивана Крылова, расположенной на улице Ауэзова, 175, после масштабной реконструкции нашлось место и для современных комфортных читальных залов, и для различных кружков.


    «Наряду с уже действующим центром изучения культуры и истории «Алтын шаңырақ» открываются новые – по обучению интеллектуальным играм, домбре, компьютерной грамотности. Также детям различного возраста будут интересны клубы «Креативное творчество», «Жас ғалым», кружок «Читаем, учимся, играем», - отметил Бакытжан Сагинтаев.


    Режим работы библиотеки - с 9:00 до 20:00, без выходных. По предварительным расчетам, в год библиотеку будут посещать около 250 тысяч человек. На сегодня в Алматы уже 16 библиотек из 25 работают в новом формате. В этом году будет проведена модернизация оставшихся.


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