АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Детсады в Казахстане проверят на соблюдение норм безопасности нахождения детей. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов, напомнивших о резонансном случае в школе Петропавловска, директор департамента сообщила, что вопрос безопасного нахождения детей в дошкольных организациях, равно, как в школах и колледжах, урегулирован приказом Министерства № 117, в котором четко прописано для каждого уровня образования, какие должны соблюдаться меры предосторожности. Это касается и «тревожных кнопок», турникетов и видеонаблюдения.

«К сожалению, на сегодняшний день далеко не всеми организациями соблюдаются эти требования. Вместе с тем, то, что касается вопросов санэпидемнадзора и соблюдения всех санитарных норм в дошкольных организациях, соблюдения норм противопожарной безопасности, они предусмотрены уже давно. То, что касается норм по антитеррористической безопасности, то все эти нормы были предусмотрены с 2019 года. Вышло два постановления Правительства, и вышеназванный приказ № 117, в котором четко прописано, помимо того, как должна быть оснащена дошкольная организация, но и также оговорено количество детей, которое должно быть в организации. Соответственно, какие меры предосторожности должны быть приняты учредителем», - сказала Н. Жумадильдаева.

Спикер также отметила, что в вышеназванных документах есть отдельные оговорки, которые касаются регионов с повышенной опасностью. К ним относятся города республиканского значения, столица, а также областные центры. На эти регионы не распространяются нормы ограничения количества детей в дошкольных организациях. В отношении частных дошкольных организациях действует специальный приказ министра, которым предписывается размещение государственного заказа в организациях, соответствующих всем требованиям безопасности.

Н. Жумадильдаева подчеркнула, что Министерство требует от дошкольных организаций всех видов собственности неукоснительного выполнения указанных требований.