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Детсады, кинотеатры и игровые центры не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане

14 Июня 2020 19:55
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Детсады, кинотеатры и игровые центры не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с рисками заражения Covid-19 с 15 июня не будут открыты кинотеатры, детские игровые зоны в ТРЦ, ТД и детские сады в обычном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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Детсады продолжат свою деятельность в дежурных группах — не более 15 детей в одной группе. В первую очередь детсады функционируют для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома. В случае непосещения дошкольной организации место за ребенком сохраняется. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра. При приеме ребенка в детсад воспитатель проводит утренний фильтр с обязательной термометрией в присутствии родителя под контролем медработника.

Риски распространения коронавируса не сняты, необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию. Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь.

«Перед опасной инфекцией не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди. Нужно относиться со всей осторожностью. Халатное отношение одних граждан не должно стоить другим здоровья. Коронавирус за считанные дни может уничтожить организм человека, ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — сказала Сауле Кисикова.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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