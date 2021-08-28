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Детсады и учебные заведения работают в штатном режиме: новое постановление в Костанае

28 Августа 2021 10:36
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Детсады и учебные заведения работают в штатном режиме: новое постановление в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новое постановление вступает в силу уже сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписан новое постановление, согласно которому определён формат работы учебных заведений и детсадов.

«Разрешение обучения в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при соблюдении требований изложенных в ПГГСВ РК № 36, - говорится в постановлении. —Разрешение деятельности детских дошкольных учреждений в штатном формате с соблюдением требований».

По старой системе продолжат работать общепит и ТРЦ, развлекательные объекты. Кафе, ресторанам, кофейнях разрешено работать до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. Тем, кто участвует в проекте Ashyq, работать в выходные и праздничные дни можно до 00.00. Остаются в новом постановлении и понятие «лидер» проекта, которым разрешено работать двух ночи при условии наличия «зеленого» статуса у посетителей, а также сотрудников.

С полным текстом постановления можно ознакомится здесь.


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#Костанайская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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