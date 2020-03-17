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ДЕТСАДЫ И ДЕТСКИЕ КРУЖКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ В СТОЛИЦЕ - АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ

17 Марта 2020 18:33
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ДЕТСАДЫ И ДЕТСКИЕ КРУЖКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ В СТОЛИЦЕ - АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детсады и детские кружки будут закрыты с завтрашнего дня в столице. Об этом сообщил аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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