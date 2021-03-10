22:50, 09 Март 2021 | GMT +6
Детсад на 550 мест открыли в Абае
АБАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Абае Карагандинской области по программе государственно-частного партнёрства открыт детский сад на 550 мест. На данный момент ведется обучение сотрудников для доукопмлектования штата, передает корреспондент МИА «Казинформ»
В дошкольном учреждении создано более 100 рабочих мест. Сейчас идёт доукомплектование штата нового детского сада.
«В Абае много профессионалов, ищущих работу в сфере дошкольного образования. Мы обучаем сотрудников, обладающих соответствующими знаниями, по новым программам. Планируем открыть в детском саду кружки развития, спортивные секции», - рассказал руководитель ТОО «Әдемі бөбекжай балабақшасы» Ербол Карнакбаев.
Сад расположен в бывшем здании политехнического колледжа. В нём созданы все необходимые условия для воспитания и развития детей.