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    22:50, 09 Март 2021 | GMT +6

    Детсад на 550 мест открыли в Абае

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    АБАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Абае Карагандинской области по программе государственно-частного партнёрства открыт детский сад на 550 мест. На данный момент ведется обучение сотрудников для доукопмлектования штата, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В дошкольном учреждении создано более 100 рабочих мест. Сейчас идёт доукомплектование штата нового детского сада.

    «В Абае много профессионалов, ищущих работу в сфере дошкольного образования. Мы обучаем сотрудников, обладающих соответствующими знаниями, по новым программам. Планируем открыть в детском саду кружки развития, спортивные секции», - рассказал руководитель ТОО «Әдемі бөбекжай балабақшасы» Ербол Карнакбаев.

    Сад расположен в бывшем здании политехнического колледжа. В нём созданы все необходимые условия для воспитания и развития детей.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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