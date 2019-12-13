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Детсад для детей с аутистическими расстройствами открылся в Усть-Каменогорске

13 Декабря 2019 22:13
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Детсад для детей с аутистическими расстройствами открылся в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске в преддверии Дня Независимости РК открылся специализированный детский сад для детей-аутистов с дошкольным воспитанием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима областного центра.

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Данный проект был реализован в рамках социального партнерства акимата города и бизнес-структур.

«Со стороны местных исполнительных органов будет размещаться государственно-образовательный заказ на сумму более 31 миллиона тенге. В наступающем году при поддержке государства учреждение смогут посещать до 80 детей», - пояснили в пресс-службе акима города.


Отметим, что детский сад располагает оснащением и квалифицированными специалистами для качественной поддержки детей с расстройствами аутистического спектра.

Во время открытия аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар отметил важность инклюзивного образования, подчеркнув, что инклюзия на всех уровнях является одним из основных векторов развития образовательной системы нашей страны.


К слову, в Усть-Каменогорске проживают 1415 детей в возрасте 3-6 лет, которые имеют различные виды ограничений в развитии. Из них 85 – расстройства аутистического спектра. Новое учреждение практически полностью закрывает потребность для их успешного развития. Квалифицированная помощь поможет скорректировать социальные, коммуникативные и бытовые навыки детей для жизни в социуме, а также подготовить их к дальнейшему обучению в инклюзивных классах школ.


Фото: Пресс-служба акима Усть-Каменогорска

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Орал Ерланулы

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