Дети застряли на высоте 900 футов на канатной дороге в Пакистане

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - В Пакистане приступили к спасению шестерых детей и двух взрослых, застрявших на канатной дороге на высоте 900 футов (274 метра) на северо-западе страны. По словам спасателей, оборвался один из тросов подъемника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), застрявшие дети ехали по канатной дороге в школу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Для спасения застрявших задействован вертолет.

Ранее представитель местного правительства сообщил, что восемь детей вместе со взрослыми застряли на высоте 1200 футов (365 метров).

Власти приказали немедленно закрыть все «ветхие и не соответствующие требованиям канатные дороги».

Многие дети, живущие в отдаленных и горных районах провинции Хайбер-Пахтунхва, добираются в школы и обратно с помощью канатной дороги. Отмечается, что на некоторых подъемниках регулярное техническое обслуживание не проводилось.