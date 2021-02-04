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    12:12, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Дети закрылись в квартире и не смогли открыть дверь в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели два раза за сутки выезжали на вызовы, связанные с запертыми дверьми. В одной квартире были маленькие дети, во второй – женщина, которой понадобилась помощь медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около полудня служба спасения 112 получила сообщение о том, что жительница города давно не открывает дверь. По указанному адресу выехали спасатели. С помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь. В квартире находилась 44-летняя женщина, которой срочно требовалась медицинская помощь. На место вызвали сотрудников центра медицины катастроф.

    Буквально через час служба 112 приняла сообщение о том, что двое детей заперты в квартире и не могут открыть дверь самостоятельно.

    Выяснилось, что мама двухлетнего мальчика и трехлетней девочки спустилась на минутку в магазин, который находился в доме. Дети закрыли дверь на щеколду. Мама вызвала спасателей. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли входную дверь и, убедившись, что опасности для детей нет, передали их матери.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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