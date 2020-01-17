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Дети, заблудившийся подросток, женщина с ожогами – кому помогли на дорогах акмолинские спасатели

17 Января 2020 12:30
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Дети, заблудившийся подросток, женщина с ожогами – кому помогли на дорогах акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области только за одни сутки из снежного заноса спасено 30 человек, среди которых четверо детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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Спасательные работы велись по всей области. По информации ведомства, в пункт обогрева Бурабайского района - высший технический колледж города Щучинска - размещены 17 человек, из них четверо детей.

«На номер 112 поступило сообщение о том, что в снежном заносе вблизи села Мохового Жаксынского района в автомобиле находится 61-летняя женщина, которая с термическими ожогами, полученными в быту, направлялась в больницу. Нуждалась в медицинской помощи и в госпитализации в районную больницу. В течение четырех часов проводились спасательные работы, по завершении которых женщина была доставлена в Жаксынскую районную больницу», - рассказал начальник ОЧС Жаксынского района Манат Бегалин.


Кроме того, спасательные работы велись в Есильском районе, где из застрявших в снежном заносе четырех легковых автомобилей и одной грузовой техники спасено 12 человек. В Егиндыкольский районе из снежного заноса спасены три человека и сопровождены до районной больницы села Егиндыколь.


«Спасателями проводились и поисковые работы в селе Моховом Жаксынского района. На приграничной территории с Северо-Казахстанской областью, в 20 км от села Чистополье, проводились поиски 16-летнего подростка, который направлялся из Кокшетау в село Маховое Акмолинской области. В 20:30 высадился из рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Кокшетау - Чистополье, вблизи села Чистополье и потерялся. Поисковые работы велись в течение шести часов, несовершеннолетнего обнаружил водитель ТОО «КазАвтоДор» на 850 км автодороги Екатеринбург - Алматы на территории СКО. Состояние его стабильное, был передан сотрудникам департамента полиции для доставки и осмотра в ФАП села Чистополья», - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

О погоде и закрытии дорог акмолинцы были оповещены через СМИ, социальные сети мессенджеры, приложение «Darmen administration», рассылку SMS-сообщений.

«Чтобы не допустить выезд населения на автомобильных дорогах выставлено 25 мобильных блок-постов, на которых сотрудниками ДЧС и МПС проводилась разъяснительная работа. В результате были возвращены обратно в населенные пункты 294 единицы техники и 596 человек», - добавили в ведомстве.

В видео, предоставленном ДЧС области, видно, как нелегко приходится спасателям в борьбе с разбушевавшейся стихией.

Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением погодных условий остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения в шести регионах регионах страны – Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и Нур-Султане.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Оксана Матасова

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