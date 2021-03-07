Дети в рисунках рассказали о своих мамах-полицейских в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня 8 марта конкурс детских рисунков провели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, конкурс детских рисунков «Моя мама – полицейский» организован руководством департамента полиции области среди детей сотрудников органов внутренних дел.

«В конкурсе приняли участие более 20 детей полицейских Жамбылской области. Возраст детей от 5 до 12 лет, они выполняли работы на ватмане, картоне, холсте, в различных техниках рисования – карандашом, гуашью, акварелью. Жюри определяло победителей по таким критериям, как содержание рисунка, соответствие теме конкурса и самостоятельность исполнения», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Лучшими в своих возрастных категориях были признаны рисунки Нуржана Рашида (сына старшего инспектора ГЮП Меркенского РОП Динары Омаровой), Аружан Бахтыбек (мама – старший инспектор ГЮП Жамбылского РОП Наурызгуль Жумкина), Радмира Жанболатулы, изобразившего рабочие будни своей мамы (он сын старшего инспектора ГЮП Жамбылского РОП Акнур Примкуловой).

Специальный приз от отдела внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции Жамбылской области получил рисунок Айсултана Токаш (сын старшего инспектора административной практики отдела административной полиции ОП-2 УП города Тараза Розы Толепбергеновой).

Церемония награждения победителей прошла в департаменте полиции области на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

«Сегодня в казахстанской полиции служат много женщин, и департамент Жамбылской области не исключение, - рассказала руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова, мама троих детей. - Женщины, работающие в системе правоохранительных органов, не только занимаются финансово-хозяйственной деятельностью, участвуют в спортивных соревнованиях и руководят хором полицейских, но и, наравне с мужчинами, а в некоторых случаях и лучше, ловят преступников, расследуют уголовные дела. Женщины вполне справляются с возложенными на них обязанностями полицейских из-за присущей им особенности адаптироваться к любой ситуации, несмотря ни на какие степени сложности».

Так, Мадина Бектемирова сегодня работает следователем в первом отделе полиции города Тараза, причем в преимущественно мужском коллективе.

А вот старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних управления полиции по городу Таразу Дилафруз Кенжеханова - многодетная мама. В свои 35 лет успевает не только быть на хорошем счету на службе в полиции, но и самостоятельно заботиться о своих девятерых детях, четверо из которых - приемные.