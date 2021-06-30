Дети в пять раз чаще стали заражаться дельта-штаммом коронавируса - Алмаз Шарман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дети в пять раз чаще стали заражаться «дельта-штаммом» коронавируса. Об этом заявил президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети в пять раз чаще стали заражаться «дельта-штаммом» коронавируса. То есть COVID-19 уже помолодел. Однако непонятно, насколько агрессивно протекает у детей инфекция», - сказал Алмаз Шарман на брифинге в СЦК.

Он также коснулся вопроса заболевания этим вариантом коронавируса взрослых.

«Что касается взрослых, то наиболее подверженными «дельта-варианту» коронавируса являются те, кто еще не привился, и поэтому вакцина остается единственным эффективным средством против «дельта» и других вариантов коронавируса», - подчеркнул Алмаз Шарман.

Ранее сообщалось, что число вакцинированных в Казахстане достигло более двух миллионов человек.

«I компонентом 3 335 172 человека провакцинировано в Казахстане на 30 июня 2021 г, II компонентом - 2 000 596 человек», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.