9 Мая 2022 00:09

Дети утонули в яме с водой в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагический инцидент произошел в селе Батыр Мунайлинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Как установлено, рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета.

По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения, которые не смогли выбраться самостоятельно.

Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.







