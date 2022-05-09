9 Мая 2022 00:09
Дети утонули в яме с водой в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагический инцидент произошел в селе Батыр Мунайлинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.
Как установлено, рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета.
По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения, которые не смогли выбраться самостоятельно.
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.
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