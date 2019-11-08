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вчера 21:10
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Дети устроили пожар в филиале Иле-Алатауского нацпарка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетние устроили пожар в Тургенском филиале Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Тургенский филиал РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» сообщает, что 27 октября 2019 года в Есикском лесничестве произошел пожар в двух местах. Площадь пожара составила 1,5 га. Возгорание произошло в следствии поджога», - говорится в сообщении нацпарка в Facebook .
Как отмечено в сообщении, госинспектором Тургенского филиала Есикского лесничества Е. Кыдыровым замечены на месте пожара 5 человек, которые были задержаны.
«Задержанными оказались несовершеннолетние жители Есик. Инспекторами опергруппы Е. Жылысбаевым, Д. Иманалиулы, Н.Абировым в Енбекшиказахский РОВД были вызваны родители подростков, которые написали объяснительные о том, что их дети действительно были в горах и разжигали костер, и дали признательные показания», - отметили в нацпарке.фото: Деонисий Мить
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