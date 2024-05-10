Дети Трампа стали делегатами на выборы в Конгресс

Бэррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, был выбран одним из делегатов Флориды на Национальном съезде Республиканской партии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Бэррон Трамп долгое время находился в стороне от политического внимания, но очень активно интересовался политическим процессом в США. Ему в марте т.г. исполнилось 18 лет и на следующей неделе 17 мая он окончит среднюю школу.

Другие члены семьи Трампа, сыгравшие активную роль в президентской кампании отца, также будут выступать в качестве делегатов на выборы в Конгресс, среди которых старшие сыновья Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и его невеста Кимберли Гилфойл, а также младшая дочь Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булус.

В список также вошли близкие соратники бывшего президента, которые будут выступать в качестве делегатов, в том числе бывший генеральный прокурор штата Пэм Бонди, давний советник Серджио Гор, американский инвестор Стив Уиткофф и бывший председатель «Marvel Entertainment» Айк Перлмуттер.