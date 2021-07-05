Дети тонут, пока их родители заняты - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели региона обеспокоены гибелью детей на водоемах, оставленных без присмотра взрослых, об этом говорят цифры статистики: с начала купального сезона на водоемах ВКО утонуло 3 ребенка, с начала текущего года уже 6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщают спасатели, основная причина трагедий - полное отсутствие контроля со стороны взрослых.

«Ежедневно наши сотрудники патрулируют все водные акватории области. Рейды проходят с сотрудниками полиции и волонтерами. Но случаи, когда гибнут дети, все равно происходят. Дети погибают из-за полной бесконтрольности со стороны взрослых. Бывают случаи, когда малыши тонут в емкостях с водой на территории собственного дома, либо в поливном арыке, протекающим неподалеку», - констатирует Дмитрий Титов, исполняющий обязанности начальника ДЧС ВКО.

По данным спасателей, в области 6 детей погибли как раз в таких условиях. В прошлый купальный сезон на воде погибло 8 ребятишек.

Спасатели и полицейские при проведении патрулирований обнаруживают детей, о местонахождении которых даже не знают их родители.

«Очень часто несчастные случаи с детьми случаются, когда родители поручают старшим отпрыскам присматривать за младшими. Причем иной раз «старшим» считается даже пятилетний ребенок, которому поручают следить за годовалыми малышами. Это неправильно. Старший ребенок — это тоже ребенок, и он не может нести такую же ответственность, как взрослые. Точно также тяжело уследить за активным любознательным ребенком человеку преклонных лет, необходимо помнить и об этом», — заключает Дмитрий Титов.

Специалисты службы ЧС подчеркивают, что большинство трагических инцидентов с детьми можно предотвратить, не оставляя ребенка без должного присмотра. Отсюда вытекает самое первое и самое главное правило — дети должны купаться строго под присмотром взрослых.

Родителям нужно не только учить детей плавать, но и рассказать ребенку все правила безопасности на воде, а также привить ему навыки поведения в критической ситуации. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше.

Перед поездкой в лагерь или на курорт следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение правил.

Умение плавать - одна из главных гарантий безопасного отдыха на воде, но даже хороший пловец может попасть в непредвиденную ситуацию.