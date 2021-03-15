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    13:07, 15 Март 2021 | GMT +6

    Дети становятся жертвами преступления в ночное время - МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк прокомментировал запрет нахождения детей в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети становятся жертвами преступления в основном в ночное время. В связи с чем, с 2010 года был установлен запрет нахождения детей без сопровождения их законных представителей на улицах, вне жилых помещениях и развлекательных заведениях. В развлекательных заведениях они не имеют права находиться после 22:00 и до 6:00, на улице - после 22:00. За это предусмотрена ответственность: для родителей наказание будет составлять в виде штрафа в размере 3 МРП - порядка 9 тысяч тенге; для субъектов предпринимательства в зависимости от формы собственности - от 10 до 50 МРП или 30 до 145 тысяч тенге», - сказал Алексей Милюк во время брифинга в МВД РК.

    Напомним, по данным МВД, более 5 тысяч несовершеннолетних состоят на учете полиции. Ежегодно около 100 тысяч несовершеннолетних в Казахстане доставляются в органы полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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