Дети стали «топ-моделями» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре среди детей прошёл конкурс «Топ-модель». Конкурс устроил центр занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Жазғы круиз - 2021» центром занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара проведён дистанционный летний городской конкурс «Топ-модель». Мечтают стать моделью 160 учащихся первых-шестых классов общеобразовательных школ города», - сообщили в отделе образования Павлодарской области.

Там отметили, что по условиям конкурса участники презентовали визитку «Я хочу стать моделью», представили в свободной форме портфолио из десяти фотографий, наиболее полно отражающих потенциал владения элементами демонстрации моды. При оценивании работ жюри уделяло внимание содержанию визитки, качеству и творческому подходу к созданию видеоролика, артистизму участников и музыкальному сопровождению.

По итогам конкурса призовые места заняли 82 учащихся, из них первое место – 16 детей, второе - 29, третье место - 37 учащихся.

«Участники показали туники, платья-блузоны, украшенные застежкой или ремнём на талии, платья-тренчи с большими пуговицами и поясом. Многие предпочли спортивный стиль, который даёт возможность чувствовать себя комфортно», - отметили в отделе образования.

Не обошлось, сообщили организаторы, и без праздничных нарядов: концертных платьев разных моделей, бальных платьев. Особый интерес вызвала модель школьной формы, подходящая для тёплого времени года Алдияра Бексейита, учащегося первого класса школы № 33. Участники школ №№ 1, 32, 34, 35, 41 и имени М. Ауэзова показали платья-тренчи, изготовленные из лёгких хлопчатобумажных тканей, оснащённые большими пуговицами и поясом.

«Этот конкурс даёт возможность детям следить за новыми трендами, чувствовать себя увереннее в красивой модной одежде, умение выбирать моду и одежду по своему возрасту. Участники показали, как можно с добавлением различных элементов выглядеть модной и чувствовать себя комфортно, - сказала методист центра, организатор конкурса Назигуль Каирканова.

Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами центра «Павлодар дарыны».

Фото отдела образования Павлодара.