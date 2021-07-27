Дети стали чаще заражаться коронавирусом - врач-инфекционист Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице с июня месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом рассказала врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части многопрофильной городской детской больницы №3 Роза Утегенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

В основном дети поступают с заболеванием после семейного контакта.

«То есть, если в семье заболел взрослый человек, даже пусть в легкой форме, то дети практически все подвергаются заражению. На сегодня в детском инфекционном центре с КВИ на лечении находятся более 112 детей с различной степенью тяжести заболевания. В день по статистике в среднем 100-120 детей», - говорит врач.

Также, она отметила, что дельта-штамм очень агрессивный, поэтому дети легко и быстро заражаются у взрослых.

«У детей заболевание протекает от бессимптомных до клинически выраженных форм. Основные симптомы у детей – это интоксикация, лихорадка, высокая температура, могут быть катаральные проявления. Поэтому, можно сказать, что вначале ничем не отличается от обычных вирусных инфекций. Но вот уже после в динамике могут развиться осложнения, также при наличии хронических заболеваний у деток может начаться декомпенсация хронических патологий. Это приводит к ухудшению состояния», - добавила Роза Утегенова.

Также, по мнению врача, многое зависит от состояния здоровья ребенка до заражения коронавирусом. То есть, если он был здоровым до КВИ, протекать болезнь будет в менее агрессивной форме.

«Особенность течения заболевания в том, что их инфекционный процесс может оборваться на любой стадии – либо быстрое выздоровление, либо переход в более тяжелую форму. Инкубационный период проходит как у взрослых – от 4 до 14 дней. Однако может лавировать (ухудшаться или нет) при наличии у ребенка сопутствующих заболеваний», - рассказывает специалист.

Основными органами заражения являются легкие, как и у взрослых. Но, также может быть сердце, печень, ЖКТ. В более тяжёлой форме это могут быть развитие сепсиса и шокового состояния. Также у детей могут быть поражены сразу несколько нервных систем, что тоже влекут негативные последствия на организм.

«Всем родителям хочется сказать, чтобы строго соблюдали все меры предосторожности и особенно, шли на вакцинацию. В основном дети заболевают в тяжелой форме от невакцинированных семей. Получите прививку, и обезопасьте себя и детей! Ведь маленькие детки могут не понять, что заболели, а после болезнь протекает уже в сильной динамике», - подытожила Роза Утегенова.