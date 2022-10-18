Дети составили 67% из числа обратившихся за помощью по фактам насилия - Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства рассказала о специальных социальных услугах, предоставляемых жертвам бытового насилия в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодняшний день спецсоцуслуги (ССУ) жертвам бытового насилия по стране оказываются 41 кризисным центром, 14 из которых – государственные, 27 – негосударственные. Данные центры функционируют в 18 регионах республики, за исключением области Абай и Алматинской области, где необходимо их создать.

Содержание центров осуществляется из средств местных бюджетов. Объем выделенных средств составляет порядка 1,4 млрд тенге.

Услуги пострадавшим в центрах предоставляются сроком до 6 месяцев круглосуточно или шесть часов в сутки в дневное время.

С начала года работой центров охвачено 3 тыс. 975 человек, из которых: 3055 человек получили медицинскую помощь, 277 человек трудоустроено, 350 детей устроены в детские дошкольные учреждения, 528 человек документированы, 764 человек воссоединились с семьями.

«Хотела обратить внимание на два факта. Первое, почти 67% из числа обратившихся, или 2 тыс. 661 – это дети, подвергшиеся либо ставшие свидетелями насилия. Второе, основными получателями услуг являются многодетные семьи. Если посмотреть на региональную структуру, то наибольшее количество обратившихся за помощью отмечается в Павлодарской области – 636 человека, области Жетісу – 470 человек, в Шымкенте – 358 человек и Алматы – 343 человека. Высокий уровень отмечается также в Астане (290 человек), Кызылординской (271 человек), Актюбинской (265 человек) и Жамбылской (238 человек) областях», – сказала Тамара Дуйсенова.







