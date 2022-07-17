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Дети сорвались с аттракциона в Атырау
17 Июля 2022 14:00

Дети сорвались с аттракциона в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сорвавшись с аттракциона, пострадали дети в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ЧП произошло в недавно открытом детском развлекательном центре «Керемет». Аттракцион, на который уселись дети, остановился и несколько ребят упали вниз. Машиной скорой помощи детей отправили в областную детскую больницу, где им оказали первую помощь.

«Возбуждено уголовное дело по ст.141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). Проводится расследование. Развлекательный центр опечатан криминалистами», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.


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Автор:
Корреспондент
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