Дети соотечественников из России приехали в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вслед за делегацией ребят из Арыси с экскурсией в департаменте полиции Акмолинской области побывала делегация школьников из Омской и Тюменской областей Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, в период летних каникул 22 июля из соседнего государства в гости на историческую родину приехали призеры региональных муниципальных конференций, а также различных олимпиад. Все они хорошо учатся и мотивированы на получение новых знаний.

«Юных гостей из соседнего государства экскурсовод ведомственного музея департамента полиции Амантай Искакова в увлекательной форме ознакомила с историей советской милиции и полиции независимого Казахстана. Ребятам продемонстрировали исторические документы, трофейные оружия, изъятые в годы Второй мировой войны, ордена, медали, наградные листы, кители и личные фонды участников ВОВ и ветеранов ОВД, технические приборы, которыми пользовались сотрудники полиции и многое другое. В ведомственном музее полиции всё сохранено и разложено по порядку. Каждый экспонат здесь имеет свою ценность, раскрывает историю той или иной жизни полицейских будней», - рассказали в ведомстве.

По словам директора Караозекской основной школы Новаршавского района Омской области Шолпан Секимбаевой, после посещения музея полиции Акмолинской области многие ребята определились с выбором будущей профессии.

15-летняя Дария Жакупова первый раз приехала в Казахстан. По словам школьницы, здесь жили ее предки. Сама Дария родилась и выросла в России, однако знает казахский язык и в будущем планирует вернуться на свою историческую родину.

«С инициативой пригласить детей этнических казахов Омской и Тюменской областей Российской Федерации с экскурсионным туром по программе «Сакральные места Акмолинской области» выступило управление образования области. Делегация из России по инициативе областного центра туризма и краеведения разместилась в лагере «Звездный». В первый день приезда гости региона посетили курортную зону Боровое, музей под открытым небом, побывали на Жайлау», - добавили в ведомстве.