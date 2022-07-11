11 Июля 2022 01:00

Дети с туберкулезом лечатся от двух месяцев до двух лет – карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области выросло количество детей и подростков болеющих туберкулезом. За пять месяцев почти на 29% увеличилось число детей, которые подхватили страшную инфекцию. А среди подростков - на 37,5%. Врачи считают, что такой всплеск произошел из-за отказа многих родителей от вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асем воспитывает 12 летнюю дочь. Год назад у девочки резко пропал аппетит, появилась сильная утомляемость, снизился вес. Тогда женщина и подумать не могла, что это симптомы туберкулеза. Где и как ребенок заразился, женщина до сих пор не понимает.

«Я была в шоке, когда узнала. Никогда не думала, что такое может случиться. Сначала я не понимала, почему у дочери появились такие симптомы. Подумала, наверное, просто в школе переутомилась. Потом в поликлинике дали направление сдать анализы и уже тогда выявили туберкулез. Было очень длительное и сложное лечение, которое продлилось не один месяц», - говорит Асем.

В Карагандинском областном центре фтизиопульмонологии сейчас находятся на лечении 13 детей. Если в прошлом году заболели пять, в этом семь. Кажется, рост небольшой. Однако врачи говорят, для них это значительный показатель. Ведь, по большому счету, в наше время дети совсем не должны болеть туберкулезом. Чаще всего дети заражаются от взрослых, которые не лечатся должным образом.

«Вообще туберкулез передается воздушно-капельным путем. Чаще конечно дети заболевают там, где кто-то из взрослых болеет. Причем это могут быть не только близкие детей, как родители, но это может быть даже дальние родственники. Были такие случаи, когда приезжал дальний родственник, болеющим туберкулезом. Находился в семье два - три дня, и ребенок инфицировался», - пояснила старший врач областного центра фтизиопульмонологии Галина Лебеденко.

Вылечить туберкулез сложно, процесс лечения очень длительный, со множеством ограничений. Дети и подростки здесь принимают до 20 сильных препаратов в день. Находятся на госпитализации как минимум по два месяца. А если устойчивая форма туберкулеза - то до двух лет. И все это время дети в больнице без родителей. Для многих из них это место стало вторым домом.

«В силу того, что дети тут длительно лежат, мы уже делимся своими бедами, чаяниями, радостями, знаем семейную поднаготную. Из-за длительности лечения происходит близкий контакт. Да, здесь нужно быть немножко тонким психологом. Потому что это подростки и плюс с заболеванием, приходится где-то снижать психоэмоциональные состояние, приходится где-то общаться», - говорит старшая медсестра областного центра фтизиопульмонологии Марина Зимина.

Основная причина роста заболеваемости - это нежелание родителей прививать детей, говорят врачи. К примеру, в роддомах за пять месяцев этого года БЦЖ получил 91,5 % младенцев. Это число ниже рекомендованного ВОЗ и даже республиканского показателя.

«В последнее время участились отказы родителей, которые несут ответственность за здоровье своих детей, от вакцинации и ревакцинации БЦЖ. Из числа родившихся детей не привито 656, удельный показатель не охваченных вакцинацией в родильных домах составил 8,6 %, из них по причинам временного медицинского отвода – 4,5 %», - сообщила официальный представитель Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Карагандинской области Айгуль Шатекова.

Дети, если это не запущенная болезнь, переносят инфекцию чаще всего бессимптомно. Обычно туберкулез выявляют при реакции на манту. С января этого года в Карагандинском регионе стали массово проверять подростков. И если есть отклонения от нормы, то детей отправляют на КТ легких. Врачи советуют родителям не отказываться от прививок и внимательно следить за состоянием ребенка.