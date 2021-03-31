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    15:19, 31 Март 2021 | GMT +6

    Дети с особыми образовательными потребностями показали свои способности в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дети с ограниченными возможностями состязались в жестовом пении, танцах и других видах творчества в Павлодарской области. В регионе прошёл отборочный этап XVI международного фестиваля детского творчества «Жулдызай» для детей-инвалидов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Членам жюри были представлены выступления юных талантов по четырём номинациям: инструментальное исполнение, жестовое пение, вокал, хореография», - сообщили в павлодарском областном управлении образования.

    Областной отборочный этап международного фестиваля «Жулдызай», в котором приняли участие 75 детей с особыми образовательными потребностями, прошёл в Павлодаре в онлайн-формате. Проект «Жулдызай» – это совместная общественная плодотворная работа над саморазвитием личности ребёнка, чтобы он стал полноценным членом общества.

    «Дети с особыми образовательными потребностями, прилагающие немало труда для реализации своих способностей, имеют замечательную возможность продемонстрировать свои таланты в творчестве, музыке, искусстве на ежегодном международном детском фестивале «Жулдызай». Согласно положению фестиваля участники, занявшие первые места по всем номинациям и двум возрастным группам по итогам областного этапа, становятся претендентами на участие в международном этапе фестиваля», - отметили в управлении.

    Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Казахстане международный этап фестиваля тоже запланирован в онлайн-формате.


    Фото управления образования Павлодарской области.


    Теги:
    Культура Общество Павлодарская область
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