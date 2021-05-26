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    10:49, 26 Май 2021 | GMT +6

    Дети с инвалидностью смогут сохранить очередь на жилье после достижения ими совершеннолетия в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касательно прав детей с ограниченными возможностями по состоянию в очереди на жилье будет введена новая норма. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

    «В документе предусмотрено сохранение права по состоянию в очереди до достижения совершеннолетия семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. На деле такие семьи в очереди на жилье состоят до 10 лет. Если ребенок не получает жилье до 18 лет, то имеющему инвалидность лицу надо опять вставать в очередь. Эта норма позволит сохранить очередь на жилье более 20 тысячам семей», - добавил Серик Шапкенов.


    Теги:
    Закон и право Парламент Жилье Общество Мажилис
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