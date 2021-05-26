Дети с инвалидностью смогут сохранить очередь на жилье после достижения ими совершеннолетия в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касательно прав детей с ограниченными возможностями по состоянию в очереди на жилье будет введена новая норма. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

«В документе предусмотрено сохранение права по состоянию в очереди до достижения совершеннолетия семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. На деле такие семьи в очереди на жилье состоят до 10 лет. Если ребенок не получает жилье до 18 лет, то имеющему инвалидность лицу надо опять вставать в очередь. Эта норма позволит сохранить очередь на жилье более 20 тысячам семей», - добавил Серик Шапкенов.