Дети рассказали о папах-полицейских в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Иртышском районе Павлодарской области запустили челлендж «#О полиции из детских уст», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«#О полиции из детских уст» – челлендж под таким названием запустили дети сотрудников полиции Иртышского района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об инициативе сельских стражей порядка.

По мнению полиции, в жизни всегда есть место подвигу, потому что чей–то подвиг яркой вспышкой озаряет жизнь с её каждодневными заботами, и люди долго помнят о том, кто, пожертвовав собой, спас других, отдал свою жизнь во имя добра. Но есть подвиг и иного рода: ежедневная честная незаметная работа, обеспечивающая гражданам покой, дающая возможность мечтать, любить, трудиться.

«Когда папа работает, он другой – серьёзный, важный, даже в какой-то степени строгий. На службу в полицию папа пришёл давно, ещё до маминой свадьбы, - рассказала на видеокамеру семилетняя Айнура Камай о своём отце Армане Жусупбаеве, старшем следователе следственного отделения. - Его главная работа – расследовать уголовные дела».

О папе - старшем дежурном инспекторе майоре Бактыбаеве Руслане рассказали девятилетний Ансар и пятилетняя Диана Бактыбаевы.

«Наш папа работает в полиции. Папа помогает тем, кому нужна помощь, ведь папа наш - полицейский. Иногда, мы ложимся спать, а папы нет дома потому, что он дежурит, - сказали они. - Наш папа самый сильный, самый отважный, заботливый, самый лучший! Мы очень любим нашего папочку!».

Своими представлениями о полицейской службе поделилась и четырёхлетняя Злата Дорденко. По данным правоохранительных органов, майор полиции Денис Дорденко служит старшим инспектором штаба.

«Мой папа - полицейский майор полиции Денис Дорденко. Работа папы очень опасная: он целыми днями на службе, и поэтому я очень радуюсь, когда он – дома, - поделилась дочь полицейского. - Мы с папой ездим на горку».

«Мой папа – полицейский; он ловит пьяных. Я горжусь своим папой! - произнёс четырёхлетний Жаксылык Мусин об отце Ринате Мусине.

По информации правоохранительных органов, Ринат - лейтенант полиции, помощник участкового инспектора полиции Иртышского района.

В будущем их дети тоже мечтают работать в полиции, и уже сейчас прилагают немало усилий, чтобы этого достичь: хорошо учатся, занимаются спортом, много читают.