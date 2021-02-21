Дети пропали в Байконуре: ведутся поиски

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре 20 февраля пропали двое детей. Тело одного из них найдено сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 февраля текущего года ориентировочно в 10:30 часов по местному времени в городе Байконуре пропали два несовершеннолетних ребенка, ученики 2-го класса Нурали Оразбаев, 29.09.2013 года рождения, и Ерхан Анас, 26.03.2013 года рождения, которые вышли из комплекса «Маяк» в неизвестном направлении и не вернулись.

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники УМВД РФ, ПМВД на комплексе «Байконур», органы внутренних дел Республики Казахстан и 80 волонтеров. На помощь из Кызылорды прибыли водолазы.

Сегодня на вертолете осуществлён дополнительный облёт русла реки Сырдарья. Кроме того, из Кызылорды в город Байконур выехала поисковая группа в составе 7 человек, 1 кинолога, 1 единица техники.

«21 февраля в 11:10 часов Кармакшинский район, город Байконур силами оперативно-спасательного отряда ДЧС (7 спасателей, 1 кинологический расчет и 1 единица техники, 1 плавсредство) начались поиски по руслу реки Сырдарья У.Н.Н. 2013 г.р., А. Е.А. 2013 г.р. (ученики 2 класса СШ №275, 277 города Байконур)», - дополнительно сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

В результате поисковых работ было найдено тело одного из пропавших детей.

Для контроля за поисковыми работами аким области Гульшара Абдыкаликова находится на месте происшествия в городе Байконыр. Данный вопрос на контроле главы региона.