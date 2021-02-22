Дети пропали в Байконуре: Гульшара Абдыкаликова встретилась с Константином Бусыгиным

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова встретилась с главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным. В ходе встречи были обсуждены проведенные и запланированные мероприятия по поиску пропавших детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

В результате проведенных работ, а именно в ходе вертолетного облета реки Сырдарья обнаружено тело Анаса Ерхана, которое извлечено водолазами на берег реки.

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с родителями Ерхана Анаса и выразила соболезнования.

Вместе с этим, аким области с участием представителей правоохранительных органов, сотрудников по чрезвычайным ситуациям, заместителя акима Кармакшинского района и директоров школ провела совещание в городе Байконур. В ходе совещания Гульшара Абдыкаликова поручила организовать разъяснительную работу среди родителей в целях обеспечения безопасности детей. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по розыску пропавшего Н. Уразбаева.

С 21 февраля текущего года сотрудники Управления МВД России на комплексе «Байконур», представительства МВД РК в городе Байконур, а также органов внутренних дел РК проводят поисковые мероприятия, прибыла специальная группа с города Кызылорды, также оказывают помощь волонтеры.



