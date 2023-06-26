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Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Июня 2023, 10:17
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев дал распоряжения в связи с ЧП на детской площадке, где пострадали двое детей. Он поручил уволить заместителя акима района Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе должны пересмотреть правила благоустройства, чтобы усилить безопасность.

«На прошлой неделе у нас произошло серьёзное ЧП. Из-за халатного отношения взрослых пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируете детские площадки – в первую очередь думайте о безопасной эксплуатации! Проверяйте и укрепляйте футбольные ворота и мафы так, чтобы у вас ничего не падало! Мы видим подрядчики торопятся, хотят заработать, а некоторые наши коллеги закрывают на это глаза», – сказал Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

Он поручил акиму города уволить заместителя акима района Алихана Бокейхана. Также обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку ответственности подрядчика.

«Подобных вещей впредь допускать нельзя. Поручаю пересмотреть правила благоустройства в сторону повышения безопасности. К примеру, почему бы не использовать вместо искусственного газона тартановое покрытие. Все это надо изучить, внести изменения. Наша цель – обеспечить безопасное детство. Эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки», – подчеркнул глава региона.


Карагандинская область   Акимат   Назначения   Караганда  
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