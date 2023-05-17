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Дети получили тяжелые травмы в результате аварии школьного автобуса в Австралии

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
17 Мая 2023, 10:20
Дети получили тяжелые травмы в результате аварии школьного автобуса в Австралии Фото: ABC NEWS

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Дети младшего школьного возраста получили тяжелые травмы в результате аварии школьного автобуса в Австралии. Инцидент произошел во вторник днем в Мельбурне. Грузовик допустил столкновение с автобусом, в котором находились 45 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Девять детей в возрасте от 5 до 11 лет были доставлены в больницу, многие из них нуждались в экстренной операции.

Водитель грузовика находится под стражей в полиции. Однако пока ему никаких обвинений предъявлено не было.

В Австралии показатели безопасности дорожного движения ниже среднего по сравнению с другими странами с развитой экономикой. Страна занимает 20-е место из 36 стран ОЭСР по количеству смертельных случаев на дорогах.

В полиции сообщили, что автобус только выехал из начальной школы Эксфорда на западной окраине Мельбурна, когда произошло столкновение.

Хирурги работали до утра, чтобы оказать помощь пострадавшим детям.

Некоторые из детей получили переломы конечностей, травмы головы, позвоночника и серьезные порезы.

В больнице в тяжелом состоянии остаются семеро детей, в том числе один ребенок в реанимации.

49-летний водитель автобуса получил легкие травмы.

Детективы расследуют причины и обстоятельства аварии.


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