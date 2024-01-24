Дети остались без системы охраны из-за бесплатных обедов в Костанае

Спорная ситуация возникла в январе этого года, когда подрядная организация ТОО «СПК НОРД» уведомила отдел образования города Костаная о прекращении своей деятельности. Причиной стал перевод младшеклассников на бесплатные обеды, вследствие чего поставщики питания отказались подписывать договор с подрядчиками о дополнительной оплате их услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городском отделе образования рассказали, что договор был заключен в октябре 2020 года между акиматом города Костаная, отделом образования и ТОО «СПК НОРД».

- В рамках сотрудничества в 13 школах города фирма установила свои турникеты, в том числе в 8 школах – с программным обеспечением «Умная столовая». Договора за использование программного обеспечения «Умная столовая» фирма СПК НОРД заключила с поставщиками питания в школах. Электронные карточки учащимся раздали на бесплатной основе. Эти карточки дети использовали не только как пропуски через турникеты, но и расплачивались с их помощью в столовых за школьные обеды, - рассказали в ведомстве.

Но, ситуация изменилась в начале этого года. Подрядчик отказался сотрудничать дальше из-за того, что поставщики питания, после перевода детей 1-4 классов на бесплатное питание, отказываются подписывать дополнительные соглашения и соответственно оплачивать услуги фирмы.

- В связи с чем, подрядчик решил закрыть проект и демонтировать турникеты. Мы же со своей стороны участвовать в решении возникших вопросов между двумя частными фирмами не можем, - пояснили в отделе образования.

Согласно постановлению Правительства РК от 6 мая 2021 года за №305, а также приказу министра образования и науки РК от 30 марта 2022 года за № 117 школы не могут оставаться без турникетов. Поэтому на сегодня школы города объявляют через портал госзакупок о приобретении и установке новых турникетов. А какими они будут, зависит уже от совместных решений школы и родителей. Что касается мнений законных представителей - то они разделились. Одни считают, что турникеты должны быть более современными, более безопасными, к примеру, с распознаванием лица. А некоторые против современных турникетов. Но, как отметили в отделе образования, решение будет принято совместно с администрацией школ и родительским советом.

Что касается ситуации на сегодня, что процесс демонтажных работ продолжается. Там, где турникеты уже убрали, детей встречают администрация школы, классные руководители, вахтер, охранники. Что касается столовых, то дети могут оплачивать обеды как за наличный расчет, так и безналичный ( терминал, карточки любого банка)