Дети оказались вверх ногами на аттракционе в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяют видео, как на одном из аттракционов Rixos Water World Aktau произошла остановка, из-за чего дети повисли вверх ногами, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в Актау аттракцион остановился, а дети, которые находились на нем, остались висеть вниз головой.

«Вчера в полицию поступил вызов о приостановке аттракциона в парке развлечений в городе Актау. На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции. Специалисты, прибывшие на место, обнаружили, что аттракцион остановился из-за отсутствия электропитания. В связи с данным инцидентом проведена профилактическая беседа с владельцем аттракциона», - ответили на вопрос журналиста в Мангистауском областном департаменте полиции.

Согласно информации от пресс-службы акимата города, указанный аттракцион находится на территории отеля Rixos. В связи с этим местные власти заявили, что они не имеют права комментировать данный инцидент.

Кроме того, «Казинформ» обратился в пресс-службу Мангистауского областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Ведомство сообщило, что по поводу данного инцидента звонков не поступало.