Дети оценивают качество школьного питания в отдаленных селах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мониторы контроля качества питания установили в школах отдаленных сел региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Новопокровской, Успенской 1-й, 2-й, 3-й школах в столовых установлены мониторы контроля качества питания», - сообщили в акимате Успенского района Павлодарской области.

Там отметили, что каждый ученик оценивает качество питания. Мониторинг проводится и контролируется ежедневно.

«Судя по динамике сентября, качество питания в школах на хорошем уровне», - заключили в администрации района.

