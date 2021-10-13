02:40, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
Дети оценивают качество школьного питания в отдаленных селах Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мониторы контроля качества питания установили в школах отдаленных сел региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Новопокровской, Успенской 1-й, 2-й, 3-й школах в столовых установлены мониторы контроля качества питания», - сообщили в акимате Успенского района Павлодарской области.
Там отметили, что каждый ученик оценивает качество питания. Мониторинг проводится и контролируется ежедневно.
«Судя по динамике сентября, качество питания в школах на хорошем уровне», - заключили в администрации района.