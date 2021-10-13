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    02:40, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дети оценивают качество школьного питания в отдаленных селах Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мониторы контроля качества питания установили в школах отдаленных сел региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Новопокровской, Успенской 1-й, 2-й, 3-й школах в столовых установлены мониторы контроля качества питания», - сообщили в акимате Успенского района Павлодарской области.

    Там отметили, что каждый ученик оценивает качество питания. Мониторинг проводится и контролируется ежедневно.
    «Судя по динамике сентября, качество питания в школах на хорошем уровне», - заключили в администрации района.


    Теги:
    Образование Павлодарская область
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