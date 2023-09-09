Дети не видят разницы между собой - эксперт о внедрении инклюзивного образования в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В современном мире образование становится все более разнообразным и доступным для каждого ребенка. И внедрение инклюзии уже является неотъемлемой частью образовательной системы, обеспечивая равные возможности для детей с особыми образовательными потребностями. О том, какие условия создаются для таких учеников, какие меры поддержки доступны школам и педагогам, и какую роль играют родители в инклюзивном образовании в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Айгерим Кудеринова.

- Расскажите, что из себя представляют организации инклюзивного образования. Сколько их в Казахстане?

- На самом деле, не все правильно понимают, что такое инклюзивное образование. Требуют каких-то шаблонов, определенных параметров. Но в соответствии с законом, инклюзивное образование - это процесс создания специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями. Это живой процесс, который постоянно меняется, совершенствуется. Для того, чтобы возможно было вести статистику, мы в законе об образовании расширили понятие детей с «особыми образовательными потребностями», куда входят дети мигрантов, беженцев, из малообеспеченных семей и одаренные дети. Но мы всегда говорим, что осязаемые, ощутимые особые условия требуются для детей с ограниченными возможностями, которые тоже входят в большую группу детей с особыми образовательными потребностями.

Дети с ограниченными возможностями - это дети, которые, в первую очередь, имеют различные психофизиологические нарушения развития, обусловленные здоровьем. Это интеллектуальные, речевые нарушения, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, задержка психического развития и аутизм. На сегодняшний день более 4000 школ в Казахстане создали условия для таких детей. Однако нельзя утверждать, что это внедрено на 100 процентов, так как требуется мониторинг. Например, школа может создать условия для детей с нарушением речи, но не для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это процесс, который требует постоянного совершенствования.

Мы к этому стремимся.

- Сколько детей обучаются и какие специалисты работают в этих школах?

- В таких организациях обучается около 40 тысяч детей с ограниченными возможностями. Для обеспечения их обучения были введены специальные педагоги, которых школы могут принимать в штат. Также по средствам подушевого финансирования мы увеличили коэффициент на детей с ограниченными возможностями для школ. В рамках этого финансирования общеобразовательные организации могут принимать специальных педагогов. На данный момент количество таких специалистов составляет около 4000, но потребность в них растет с каждым годом. Также с 2020 года были введены педагоги-ассистенты, и на сегодня их количество составляет порядка 900 человек.

- Какие методы к обучению используются в таких классах? Как обеспечивается индивидуальный подход к каждому ученику?

- В 2021 году в Закон об образовании были внесены очень важные изменения. Они позволяют учителям адаптировать учебную программу под каждого ученика или разработать индивидуальную программу для детей с нарушением интеллекта. Эта адаптация и индивидуализация учебного процесса в рамках реализации инклюзивных подходов очень важна. Поэтому для применения особых методик требуется знание возрастной психологии. Для этого мы и внедрили в общеобразовательных школы специальных педагогов, которые должны помогать учителям-предметникам создавать индивидуальный подход и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение во внеурочное время, если требуется.

- Как дети с ограниченными возможностями взаимодействуют с остальными детьми в инклюзивных классах?

- Сколько мы работаем с такими организациями, сложности возникают только на первом этапе. Например, когда ребенок с аутизмом отказывается заходить в класс, не хочет взаимодействовать со своими сверстниками. Но, как правило, именно сверстники помогают ему хорошо адаптироваться. По словам педагогов и родителей, ученики классов, где обучаются дети с ограниченными возможностями, становятся более толерантными, помогают другим. В целом, это только мы, взрослые разделяем этих детей, а сами дети большой разницы между собой не видят. Однако успешная инклюзия зависит от того, как родители и учителя относятся к этой инициативе и как они ее реализуют. Мы присутствовали много раз на уроках, где дети с аутизмом защищали научные проекты, работали в группах. Просто дети - это мир доброты и они не делят людей по каким-либо признакам.

- Как оснащены организации инклюзивного образования? Какие меры принимаются для создания доступной инфраструктуры?

- Существует утвержденный Министерством просвещения приказ, согласно которому кабинеты специальных педагогов должны быть оснащены соответствующим образом. Однако создание безбарьерной инфраструктуры в образовательных учреждениях является более сложной задачей. Местные исполнительные органы совместно с акиматами должны устанавливать пандусы, поручни, аудио-видео указатели. Но по данным регионов, такие школы еще не оснащены полностью, особенно те, которые были построены в 90 годах. Это сложно осуществить. Но также в рамках программы «Комфортная школа» регионы нацелены на создание условий, позволяющих детям с нарушением опорно-двигательного аппарата беспрепятственно обучаться, включая установку лифтов, подъемников и пандусов.

- С какими вызовами сталкиваются учителя и администрация таких учреждений при внедрении инклюзии? И какая поддержка им оказывается?

- В первую очередь, увеличены коэффициенты на детей с особыми образовательными потребностями. Это даёт финансовую поддержку для школ. Так, они могут приобретать оборудование, методические пособия, либо принимать на работу специалистов. Что касается методической поддержки, то ежегодно Национальная академия образования имени Алтынсарина с нашим научно-практическим Центром инклюзивного образования разрабатывают различные рекомендации для педагогов по инклюзивному образованию. Помимо этого, мы проводим курсы повышения квалификации.

На сегодняшний день вызовом является то, что все же учителя психологически и методически не совсем готовы. Они испытывают трудности в коммуникации, во владении разными методиками. Приходят к ним дети с новыми диагнозами, с которыми они ранее не сталкивались. Есть большая требовательность общества и родителей. Все современные вызовы, которые есть у нас в системе образования, еще и удваиваются, когда учителя работают с детьми с ограниченными возможностями.

- Какова роль родителей и опекунов в инклюзивном образовании?

- Отличие старой системы образования от новой, где реализуются инклюзивные подходы, как раз таки в роли родителей. Если в старой системе у нас родители были просто наблюдателями, иногда появлялись на родительских собраниях, узнавали оценки и уходили, то здесь в современной системе инклюзивного образования родитель является равноправным участником образовательного процесса. От родителя также зависит то, насколько правильно учитель составит индивидуальную учебную программу для ребенка. Потому что только родитель может сообщить педагогу предпочтения ребенка и его способности. Так у учителей будет меняться стратегия. Оценка образовательных потребностей обязательно требует присутствия родителей. Так происходит во всем мире.

- Как планируется развивать инклюзивное образование в Казахстане?

- В первую очередь, мы хотим развивать ресурсные центры на базе общеобразовательных школ. Это те школы, которые имеют большой опыт в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Такие ресурсные центры, как точки роста инклюзивного образования, будут в регионах развивать педагогов. Потому что от коллеги к коллеге донести методы работы легче и быстрее. Поэтому в соответствии с концепцией, число таких ресурсных центров будет увеличиваться. Сегодня их создано 21 в каждом областном центре. Теперь мы будем дальше углубляться в районные центры.

Кроме того, мы планируем работать с университетами. Вузы должны работать в новом формате, не просто объяснять теорию, а давать студентам инструменты, методы работы, основы развития детей с ограниченными возможностями. И конечно, будет совершенствоваться нормативно-правовая база.